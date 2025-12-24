Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği isimlerden Diego Carlos cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sezonu kiralık olarak İtalyan ekibi Como'da geçiren oyuncu için bir hamle yapılabileceği öne sürüldü.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi gereği takıma geri dönecek olan Carlos'u yeni sezon planlamasında kesin olarak düşünmüyor.

Haberin detaylarında, sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde yapmayı planladığı takviyeler için bütçe yaratma arayışında olduğu ve bu doğrultuda Carlos için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

İtalyan kulübü Como'nun, sergilediği performanstan oldukça memnun kaldığı oyuncunun bonservisini almak için devre arasında hamle yapabileceği ifade ediliyor.