Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.

Önce Galatasaray'dan bir profesyonel çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi. Mili kaleci yoğun itirazın ardından kırmızı kart gördü.

Yaklaşık 30 saniye süren konuşmanın ardından taraflar soyunma odasına gitti.

FERNANDO MUSLERA ENDİŞESİ

Galatasaray'da yedek kaleci Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesi, maç boyunca sarı kırmızılılarda endişeye sebep oldu. Karşılaşmada sarı kart gören Fernando Muslera'nın kırmızı kart görmesi ya da sakatlık yaşaması durumunda Galatasaray'ın yedek kulübesinde bir kaleci bulunmuyordu.

Ancak Galatasaray'da korkulan olmadı ve Fernando Muslera, 90 dakikayı tamamladı.