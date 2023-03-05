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Spor

Devre arasında hastaneye kaldırıldı! İsmail Ertekin'in son durumu belli oldu

TFF 2. Lig'de evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Bursaspor'da devre arasında kalp spazmı geçiren teknik direktör İsmail Ertekin hastaneye kaldırıldı. Ertekin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İşte detaylar...

IHA5 Mart 2023 Pazar 20:07 - Güncelleme:
Devre arasında hastaneye kaldırıldı! İsmail Ertekin'in son durumu belli oldu
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Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Amed Sportif Faaliyetler'le oynanan maçın devre arasında kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ertekin'in durumunun iyi olduğu açıklandı.

TFF 2. Lig'de oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçında cezası sebebiyle yedek kulübesinde olmayan Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, maçın devre arasında kalp spazmı geçirdi. Hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Amed maçının devre arasında rahatsızlanan teknik direktörümüz İsmail Ertekin'in sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastanede tutulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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