Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonu EURO 2024'teki performansıyla taçlandıran Ferdi Kadıoğlu için Juventus da devredeydi. Fenerbahçe'nin Weston McKennie'ye olan ilgisine karşın Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edilen İtalyan devine kötü haber geldi.

JOSE MOURINHO KARARI VERDİ

TeamTalk'un haberine göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılışını veto etti. "Mourinho anlaşmayı mahvetti" ifadesiyle verilen haberde, Portekizli hocanın Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle takımda tutulmasını istediği ifadeleri yer aldı.

Haberde Manchester United ve Arsenal'in de transferi gerçekleştirmesinin mümkün gözükmediği aktarıldı.