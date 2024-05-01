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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, 35. haftada Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 22:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağın maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki grup halinde pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe çalışmalarını yarın sürdürecek.

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