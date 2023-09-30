İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2023 Cumartesi / 15 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Di Maria attı, Benfica kazandı!

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında Benfica sahasında Portu'yu konuk etti. Başkent ekibi yıldız oyuncusu Angel Di Maria'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.

30 Eylül 2023 Cumartesi 00:29 - Güncelleme:
Di Maria attı, Benfica kazandı!
ABONE OL

Portekiz Ligi 7. hafta mücadelesinde Benfica ile Porto derbide karşı karşıya geldi.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica 1-0 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükselmeyi başardı.

Mücadelenin 19. dakikasında Fabio Cardoso gördüğü kırmızı kartla Porto'yu 10 kişi bırakırken ilk yarı golsüz geçildi. İkinci yarıda vites yükselten Benfica, 16 yıl sonra kulübe geri dönen Angel Di Maria'nın 68. dakikada attığı golle galibiyete uzanmasını bildi.

Mücadelede Milli oyuncumuz Orkun Kökçü ilk 11'de maça başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Benfica puanını 18'e yükselterek Sporting ve Porto'yu geçerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Porto ise sezonun ilk yenilgisini alarak 16 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.