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Spor

Di Maria: Rosario Central'da futbolu bırakmak istiyorum

18 yıl sonra Rosario Central'a dönen Angel Di María, burada futbolu bırakmak istediğini açıkladı

Haber Merkezi8 Temmuz 2025 Salı 00:04 - Güncelleme:
Di Maria: Rosario Central'da futbolu bırakmak istiyorum
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Angel Di María, 18 yıl aradan sonra profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan Rosario Central'a resmen döndü.

Sabah saatlerinde kulübün antrenman tesislerine giden Arjantinli yıldız, ilk idmanına çıktıktan sonra basının karşısına geçti.

Gözyaşlarına hakim olamayan Di María, "Bu çok özel bir şey. Ailemle buraya dönmeyi hep hayal ettim. Başardım ve artık Rosario Central oyuncusuyum" dedi.

Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, kariyerine dair önemli bir hedefi de dile getirdi:

"Kariyerimde eksik kalan tek şey Rosario Central'da şampiyon olmak. Her şeyi kazandım ama burası her şeyden farklı. Hayalim burada emekli olmak. Ama şimdilik sadece oynamak, takıma yardım etmek ve mutlu olmak istiyorum."

Di Maria, geçtiğimiz yıl yaşanan tehditler nedeniyle dönüş planını ertelediğini ancak bu yaz artık Rosario'ya dönme kararı aldığını vurguladı.

Napoli'den Benfica'ya, Real Madrid'den PSG'ye uzanan kariyerinde Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve birçok lig şampiyonluğu bulunan El Fideo, Rosario formasıyla ilk maçını bu hafta sonu oynayabilir.

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid ile kazandığı 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 25'ten fazla kupa kaldırdı.

Ayrıca Arjantin milli takımında 145 maçta 31 gol atarak, takımının 2022 FIFA Dünya Kupası ve iki Copa America kupasını kazanmasına katkıda bulundu.

Benfica ile bu sezon 40 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 15 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

  • Angel Di María
  • Rosario Central
  • Benfica

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