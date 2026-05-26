Di Maria'dan Van Gaal itirafı! ''Bir noktadan sonra bıktım''

Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Manchester United kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BBC Sport'a konuşan deneyimli futbolcu, Old Trafford'da yaşadığı sıkıntılı dönemin en önemli nedenlerinden birinin dönemin teknik direktörü Louis van Gaal olduğunu söyledi.

2014 yazında Real Madrid'den 59,7 milyon sterlinlik rekor bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Di Maria, İngiliz ekibinde yalnızca bir sezon forma giydi.

"HER ŞEY ORADAN SONRA DAĞILDI"

United kariyerine başarılı bir başlangıç yaptığını ifade eden Arjantinli futbolcu, "Her şey gerçekten iyi başlamıştı. Her şey akıyordu. Sonra Van Gaal ile sorunlar yaşamaya başladım ve oradan sonra her şey dağıldı." sözleriyle sürecin nasıl değiştiğini anlattı.

"SADECE OLUMSUZLARI GÖSTERİYORDU"

Di Maria, teknik direktörü Van Gaal'in yaklaşımından rahatsız olduğunu da dile getirdi.

Arjantinli oyuncu, "Sürekli sahada yanlış yaptığım şeylerle ilgili toplantılar yapıyorduk. Bana hiç iyi yaptığım şeyleri göstermedi, sadece olumsuzları tekrar tekrar gösterdi. Bir noktadan sonra bıktım." ifadelerini kullandı.

AİLESİNİ ÖN PLANDA TUTTU

Manchester'daki yaşam koşullarının ve evine yapılan hırsızlık girişiminin süreci daha da zorlaştırdığını belirten yıldız futbolcu, ailesini önceliğe koyduğu için ayrılık kararı aldığını söyledi.

VAN GAAL'DEN YANIT GELDİ

Louis van Gaal ise Di Maria transferinin kendi tercihi olmadığını, bunun kulübün kararı olduğunu savundu.

Deneyimli teknik adam, Arjantinli yıldızı farklı pozisyonlarda değerlendirdiğini ancak beklediği performansı alamadığını ifade etti.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Tüm yaşananlara rağmen Manchester United'a transfer olduğu için pişman olmadığını vurgulayan Di Maria, kulüp içinde kendisine destek veren insanların bulunduğunu ve Premier Lig atmosferini her zaman özel hatırlayacağını ifade etti.