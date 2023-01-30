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Spor

Dia Saba'nın yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekibi Sivasspor'dan ailesel sebepler nedeniyle ayrılan Dia Saba'nın yeni takımı Maccabi Haifa oldu.

30 Ocak 2023 Pazartesi 23:44 - Güncelleme:
Dia Saba'nın yeni adresi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba, ülkesinin Maccabi Haifa takımıyla anlaştı.

Maccabi Haifa'dan yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve geçen ay ailesel sebepler nedeniyle kulüpten ayrılan Saba, tüm kulvarlarda 20 karşılaşmada 6 gol ve 7 asistlik performansıyla öne çıkmıştı.

Dia Saba, İsrail Milli Takımı'nda ise 11 karşılaşmada 3 kez ağları sarstı.

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