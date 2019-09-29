Diaby kulübeye, Boyd sahaya

Avcı, Douglas ve Diaby kulübeye çekerken, Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd’a ilk 11’de yer verdi. Boyd, Diaby’nin yerine sağ açıkta oynarken, Adem Ljajic’in cezalı olması nedeniyle 10 numara pozisyonunda Oğuzhan Özyakup oynadı. Savunmanın sağında Gökhan Gönül yer alırken, cezası biten Vida’nın stoperdeki partneri Necip Uysal oldu. Roco, Rebocho, Lens, Güven ve Umut ise yedek soyundu.