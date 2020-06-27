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Spor

Diaby: ''Sergen Hoca'ya söz verdim!''

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı oyuncusu Diaby, Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2020 Cumartesi 00:33 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 00:33
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Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Diaby ve Lens maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'a söz verdiğini açıklayan Diaby, "Çok mutluyum. Kazandık ve gol atmak da çok keyif verici. Sergen Hoca, bana 'Gol atman ve istatistiklerini arttırman gerekli' demişti. Ben de ona söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum" dedi.

"SONUNA KADAR HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Geleceği hakkında da konuşan Diaby, "Sporting Lizbon ile 3 senelik kontratım var. Hem Beşiktaş hem de Sporting ile görüşüyorum. Pandemi sonrası iyi döndüm. Beşiktaş sayfası kapansa bile sonuna kadar her şeyimi vereceğim. Beşiktaş büyük bir kulüp, görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Üçüncü golün sahibi Jeremain Lens ise "Topla buluştuğumda çok düşünmedim. Kaleci karşımdaydı ve aşırtma bir vuruş yaptım, güzel bir gol oldu" şeklinde konuştu.

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