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Diagne 2 maç daha yok

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle Akhisar maçının kadrosunda olmayan Senegalli forvetin, kupada Hatay ve ligde Erzurum’a karşı da forma giyemeyeceği kaydedildi.

  • StarSpor
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Cim-bom'un ara transferde Kasımpaşa’dan 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Mbaye Diagne’ye nazar değdi! Sarı-Kırmızılı formayı ilk olarak Türk Telekom’daki Trabzon maçında giyen ve penaltıdan bir gol atan Senegalli forvet, sonrasında ligde 4-1 kazanılan Kasımpaşa ile Avrupa Ligi’ndeki 2 Benfica karşılaşmasında forma giymesine karşın gol atamamıştı. Portekiz ekibi ile önceki perşembe gecesi oynanan rövanş maçında 90 dakika sahada kalan Diagne, sol adalesinde zorlanma ve ödem meydana gelince Akhisar maçının kadrosuna alınmadı. 27 yaşındaki oyuncunun Hatay’la oynanacak kupa rövanşı ve ligdeki Erzurum maçlarında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Diagne’nin 10 Mart’taki Antalya maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

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