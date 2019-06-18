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Diagne açık artırmada

Senegalli oyuncuyu 4.5 milyon euroya ikna eden Al Shabab, Aslan’a da 13 milyon euro teklif etti. Fiyatı düşük bulan ve Afrika Kupası sonrası artacağını hesaplayan G.Saraylılar, 15 milyon euronun üzerinde bir parayı kasaya koymayı hedefliyor.

  • Star Spor
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GELECEK sezonun transferini yapmak için Mbaye Diagne’nin satışını bekleyen Galatasaray, istediği rakamı almadan da satışa izin vermiyor. Senegalli futbolcu ile senelik 4.5 milyon euroya anlayan Suudi Arabistan Kulübü’nün yöneticileri bonservis pazarlığı için İstanbul’a gelirken, Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ALBAYRAK İLE GÖRÜŞTÜLER

 Galatasaray’dan senelik 2.3 milyon euro kazanan ve ücreti bir anda iki katına çıkan Diagne’nin de Sarı-Kırmızılı yönetime ayrılmak istediğini bildirmesinden sonra iki kulüp arasında pazarlık başladı.Al Shabab, 27 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için 13 milyon euro teklif etti. Ancak Aslan bu rakamı yetersiz bulurken, transfer için düşünülen en düşük rakamın 15 milyon euro olduğu ifade edildi.

G.SARAY’I YENİDEN TAKİBE ALDI

Sarı-Kırmızılılar’ın, Afrika Kupası’nda Senegal Milli Takımı ile mücadele edecek olan Diagne’nin burada ortaya koyacağı performansla değerini artıracağını hesaplayarak 15 milyondan aşağı inmediği belirtiliyor. Öte yandan Al Shabab Kulübü’nden bazı futbolcuları takibe alan Diagne, Galatasaray Kulübü’nü takipten çıkarmıştı. Ancak gelen tepkiler sonrası golcü G.Saray’ı yine takip listesine aldı.

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