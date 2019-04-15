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Diagne etkisiz eleman oldu

Galatasaray’ın devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kurtarıcı olarak transfer ettiği Senegalli futbolcu derbide sadece 1 isabetsiz şut çekebildi, hücuma sıfır katkı verdi.

  • StarSpor
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ASLAN’DA Mbaye Diagne, kendisine güvenenleri bir kez daha hüsrana uğrattı. Galatasaray’ın gol sorununu çözmek için devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Senegalli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde Sarı-Kırmızılı takımın en kötü isimleri arasında yer alırken, sahada adeta etkisiz eleman gibi dolaştı.

Kasımpaşa’da bu sezon attığı 20 golle yıldızını parlatan 27 yaşındaki oyuncu, Aslan’da 7 maçtan 4’ü penaltıdan 6 gol atabilirken, Fenerbahçe karşısında ise başarısız bir 90 dakika çıkarttı. Derbide tek şut çekebilen ve bunda da isabet bulamayan Diagne, 1 isabetsiz orta yaptı, 15 ikili mücadelenin 9’unu kaybetti, 2 de top kaybı ile oynadı.

Etkisiz performansı sonrası taraftarlar da Diagne’ye sosyal medyadan şu tepkileri verdi:

● Diagne-Mitroglu = 17 maç 7 gol, Burak = 10 maç 8 gol.

● Diagne’ye verdiğimiz 10 milyon eurouy Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlasaydık, en azından hayır duası alırdık.

● Galatasaray’a atılan en büyük kazıktır.

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