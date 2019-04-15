Diagne etkisiz eleman oldu
Galatasaray’ın devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kurtarıcı olarak transfer ettiği Senegalli futbolcu derbide sadece 1 isabetsiz şut çekebildi, hücuma sıfır katkı verdi.
- StarSpor
ASLAN’DA Mbaye Diagne, kendisine güvenenleri bir kez daha hüsrana uğrattı. Galatasaray’ın gol sorununu çözmek için devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Senegalli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde Sarı-Kırmızılı takımın en kötü isimleri arasında yer alırken, sahada adeta etkisiz eleman gibi dolaştı.
Kasımpaşa’da bu sezon attığı 20 golle yıldızını parlatan 27 yaşındaki oyuncu, Aslan’da 7 maçtan 4’ü penaltıdan 6 gol atabilirken, Fenerbahçe karşısında ise başarısız bir 90 dakika çıkarttı. Derbide tek şut çekebilen ve bunda da isabet bulamayan Diagne, 1 isabetsiz orta yaptı, 15 ikili mücadelenin 9’unu kaybetti, 2 de top kaybı ile oynadı.
Etkisiz performansı sonrası taraftarlar da Diagne’ye sosyal medyadan şu tepkileri verdi:
● Diagne-Mitroglu = 17 maç 7 gol, Burak = 10 maç 8 gol.
● Diagne’ye verdiğimiz 10 milyon eurouy Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlasaydık, en azından hayır duası alırdık.
● Galatasaray’a atılan en büyük kazıktır.
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