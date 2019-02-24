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Diagne, Fatih Terim'e garanti verdi

Bugün Akhisar’ı ağırlayacak G.Saray’da eleştirilerin hedefi olan Senegalli forvet, çok konuşulan saçlarını kestirdi. Daha sonra da İmparator’dan forma isteyerek eski günlerine döneceğini söyledi.

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G.SARAY’IN Kasımpaşa’dan 10 milyon euroya transfer ettiği Diagne, oynadığı 4 karşılaşmada henüz beklentileri karşılayamadı. Sadece Trabzon maçında penaltıdan fileleri havalandıran Senegalli golcü, Kasımpaşa ve iki Benfica maçında adeta yürüdü. Öte yandan Sarı-Kırmızılı takıma transfer olduktan sonra saç stilini değiştiren 27 yaşındaki futbolcu, imajında bir kez daha yeniliğe gitti. Saçını kestiren ve uçlarını sarıya boyatan Diagne, yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
 
BANA BİR KEZ DAHA GÜVEN
 
Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, saçlarını tepeden topladıktan sonra kafa toplarında etkisiz kaldığını düşündüğü Mbaye Diagne’ye, “Artık şu saçlarını kestir” çağrısında bulunmuştu. 27 yaşındaki forvet, bu isteğe sessiz kalmadı. Dünkü idmanda da Teknik Direktör Fatih Terim’le bire bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu, “Hocam son maçlarda beklentilerin altında kaldım ama Akhisar maçı benim maçım olacak. Senden bir kez daha bana güvenmeni istiyorum” şeklinde konuştu.
 
KREDİSİ SADECE 45 DAKİKA
 
Alınan bilgilere göre Teknik Direktör Fatih Terim, ilk 11’de yine Diagne’ye şans verecek. Ancak kredisi fazla olmayacak. Eğer Senegalli yıldız, kötü bir ilk 45 dakika çıkarırsa, onun yerine ikinci devreye Mitroglou’yla başlayacak. Bundan sonraki haftalarda da yine Yunan forveti tercih edecek. Kısacası Akhisar mücadelesi, Diagne açısından bir kader maçı olacak. Bütün geleceği, bugün göstereceği performansa bağlı. Kötü bir futbol oynarsa, kulübede Mitroglou’nun arkasında bekleyecek.
 
(Akşam)
 

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