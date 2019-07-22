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Diagne gider Falcao gelir

Sarı-Kırmızılılar, Al Nasr ile yaptıkları görüşmede 14 milyon euroya el sıkıştı. Aslan bu hafta bitirmeyi planladığı Diagne transferinde hedefi tutturursa, Falcao ve Monaco ile son pazarlığa oturacak.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA transferin en kritik haftasına girildi. Sarı-Kırmızılı yönetim özellikle Radamel Falcao’yu takıma kazandırmak için uzun süredir çaba harcıyordu. Bu oyuncunun yıllık 5-6 milyon euroyu bulacak ücreti ve kulübünün istediği 3 milyon euro bonservis bedelini karşılamak için Aslan. Diagne’nin transferinden gelecek parayı bekliyordu.

AL NASR’DAN SON HAMLE

Mbaye Diagne için bir kaç gündür Çin kulüplerinin devreye girdiği haberi gelirken, Son anda devreye giren Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile Galatasaray arasında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Cim-Bom bonservis için 14 milyon euroya el sıkıştı. Bu transferin bir iki gün içinde netleşmesi beklenirken, buradan gelecek para ile de Radamel Falcao transferi için son görüşmeler yapılacak.

REAL MADRİD İSTİYOR İDDİASI

Aslan, Falcao ile yaptığı görüşmelerde 5 milyon euroya çıkmış, Falcao da 6 milyon euroya inmişti. Galatasaray yönetiminin bu civarda bir parayı vermeye hazır olduğu kulübü Monaco’nun istediği 3 milyon euroyu da Diagne’den gelecek para ile karşılayacağı ifade edildi. Öte yandan İspanyol basını Falcao’yu Real Madrid’in de istediğini, bu transferde Galatasaray’a rakip olacağını ileri sürdü.

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