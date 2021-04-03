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Spor

Diagne gol attı, West Bromwich Chelsea'yi dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'nin de gol attığı maçta Chelsea'yi 5-2 mağlup etti.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 17:36 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 17:36
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Haftaya 4. sırada başlayan Chelsea, küme düşme hattındaki West Bromwich Albion'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Pulisic'in 27. dakikada attığı golle öne geçti ancak Thiago Silva'nın 29. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu noktadan sonra oyunun kontrolünü ele geçiren West Bromwich, Pereira'nın 45+2, 45+4, Robinson'ın 63, 90+1 ve Diagne'nin 68. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu. Chelsea'nin ikinci golü ise 71. dakikada Mount'tan geldi.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar West Bromwich Albion'a kiraladığı Diagne, Premier Lig'deki 10. maçında 2. golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea'nin, ligdeki 10 karşılaşmalık yenilmezlik serisi bitti.

West Bromwich, puanını 21'e yükseltti. Chelsea ise 51 puanda kaldı.

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