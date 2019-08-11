Diagne krizi giderek büyüyor
İNGİLTERE’DE transferin kapanmasıyla Aston Villa’ya gitme şansı kalmayan ve en uygun rotası Suudi Arabistan olarak kalan Mbaye Diagne problem yaratmaya devam ediyor.
Senegalli golcü, kendisiyle ilgilenen kulüplere sunduğu ağır şartlar, transferin gerçekleşme sürecini uzatırken, Falcao’nun geleceğinin büyük oranda netleşmesi sonrası yaptığı paylaşımla yine olay yarattı. Diagne’nin geçen sezon Süper Lig’de attığı 30 gole gönderme yapması gitmek için direteceğinin işaretleri olarak yorumlandı.
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