Diagne penaltılarda hata yapmıyor

Kayserispor, Kravets ile öne geçtikten hemen 1 dakika sonra Diagne ile cevap veren Galatasaray, penaltıdan yine Diagne ile 2-1'i buldu. Konuk ekipte Lopes, çift sarıdan kızardı. Devre sonunda Nagatomo sonucu belirledi

Devre arasında Galatasaray'a dahil olan Diagne, dün gece duble yaparken sarı-kırmızılı forma ile 8'inci maçında (7 gol, 1 asist) 8. kez skora katkı yaptı. Bu gollerden 5 tanesiniyse penaltıdan kaydetti.

Senegalli futbolcu ayrıca bu sezon ligde kullandığı 13 penaltının 11'ini gole çevirirken, toplam gol sayısını da 28'e çıkardı. Diagne böylece sezonun bitimine 5 hafta kala, geçen sezon 29 golle kral olan Gomis'e yaklaşmış oldu.

(Sabah)