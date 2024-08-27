İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2024 Salı / 22 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0289
  • EURO
    38,0367
  • ALTIN
    2749.65
  • BIST100
    9748.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Diagne resmen geri dönüyor! Öyle bir kulüp talip oldu ki
Spor

Diagne resmen geri dönüyor! Öyle bir kulüp talip oldu ki

Süper Lig'de heyecan başladı ancak takımların transfer gündemi de bir yandan sürüyor. Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük forması giyen Diagne yeniden Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig devi yıldız golcü için görüşmelerde son aşamaya geldi. İşte Diagne'nin Süper Lig'de görüştüğü takım...

27 Ağustos 2024 Salı 18:57 - Güncelleme:
Diagne resmen geri dönüyor! Öyle bir kulüp talip oldu ki
ABONE OL

Yaz transfer döneminin bitimine 1 aydan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Ülkemizde Galatasaray, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük forması giyen Diagne yeniden Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig devi yıldız isim için menajeriyle iletişime geçti. Golcü ismin transferi bitme noktasına geldi.

DİAGNE DE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Kariyerini Suudi Arabistan 2. Lig ekibi NEOM SC'de sürdüren Senegalli golcü de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Süper Lig'de gol krallığı da yaşayan Diagne ülkemizde kariyerini yeniden canlandırmak istiyor.

DİAGNE YAKINDA İMZAYI ATACAK

Süper Lig'de Galatasaray ile başarılı günler geçiren Diagne için bu sefer talip olan ekibin Trabzonspor olduğu öğrenildi. Fırtına bu transfer için hem Diagne'nin kulübü hem de menajeri ile temasları sıklaştırdı. Bordo mavili ekip bu transferi kısa sürede açıklamyı planlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.