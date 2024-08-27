Yaz transfer döneminin bitimine 1 aydan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Ülkemizde Galatasaray, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük forması giyen Diagne yeniden Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig devi yıldız isim için menajeriyle iletişime geçti. Golcü ismin transferi bitme noktasına geldi.

DİAGNE DE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Kariyerini Suudi Arabistan 2. Lig ekibi NEOM SC'de sürdüren Senegalli golcü de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Süper Lig'de gol krallığı da yaşayan Diagne ülkemizde kariyerini yeniden canlandırmak istiyor.

DİAGNE YAKINDA İMZAYI ATACAK

Süper Lig'de Galatasaray ile başarılı günler geçiren Diagne için bu sefer talip olan ekibin Trabzonspor olduğu öğrenildi. Fırtına bu transfer için hem Diagne'nin kulübü hem de menajeri ile temasları sıklaştırdı. Bordo mavili ekip bu transferi kısa sürede açıklamyı planlıyor.