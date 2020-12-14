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Spor

Diagne, Senegal'deki eski okulunu yeniledi

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, ülkesinde kendisi ile birlikte kardeşlerinin de eğitim gördüğü, 775 öğrenci kapasiteli HLM4 C/D isimli okulu yeniledi.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:18
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Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesinde ilköğretim eğitimini gördüğü okulu yeniletti.

Alınan bilgiye göre Diagne, başkent Dakar'daki HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile kardeşlerinin de ilköğretim döneminde eğitim gördüğü "HLM4 C/D" isimli okulun tadilatını üstlendi.

Okulda yuva seviyesinde 22, ilk ve orta öğretim seviyesinde 253, lise seviyesinde ise 500 olmak üzere toplamda 775 öğrenci eğitim görecek.

Yenileme işlemlerinin ardından aralarında çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne'nin resmini çizerek sarı-kırmızılı futbolcuya teşekkürlerini iletti.

Tecrübeli futbolcu, yenilenen okulun ve duvarına çizilen resminin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

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