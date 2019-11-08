24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7521
  • 6,3461
  • 270.842
  • 103676
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla kavga etti!

Club Brugge’un Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda PSG’ye 1-0 yenildiği maçta kaçırdığı penaltı ile eleştiri oklarının hedefi olan Mbaye Diagne, maç sonrası soyunma odasında Vanaken ile birbirine girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devler Ligi'nde Club Brugge'un deplasmanda Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Belçika basınının hedefinde Mbaye Diagne vardı. Senegalli golcü kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar etmiş, kaçırınca da büyük tepki çekmişti.
 
Belçika basını maç sonrası Club Brugge'un soyunma odasında tansiyonunun yükseldiğini yazdı. Penaltıyı kullanması engellenen Vanaken'in, soyunma odasına sinirli girdiği ve su şişesini kırdığı ifade edildi. Diagne ile sözlü tartışma yaşanmasının ardından da Fildişi Sahilli Simon Deli'nin araya girerek ortamı yatıştırdığı ortaya çıktı.
 
Öte yandan yaşanan tartışmalar Diagne ile sınırlı kalmadı. Takımın iki Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Denis ile David Okereke'nin de şiddetli bir tartışma yaşadığı bildirildi. Tüm bu yaşananların teknik direktör Philippe Clement'ın soyunma odasına girmesinin ardından sona erdiği kaydedildi.
 
(Fotomaç)
 

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu: Sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

Bakan Soylu: Sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

MSB duyurdu: Tel Abyad'da ele geçirildiler

Sahte propolise dikkat: Kanserojen etkisi var

Sahte propolise dikkat: Kanserojen etkisi var

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme!

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme!

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

Otizmli çocukların yuhalandığı iddiası... Okul müdürü açığa alındı

'Bitcoin Safiye' yakalandı

'Bitcoin Safiye' yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

Türkiye'nin ilk teknolojik restoranı! Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot

Türkiye'nin ilk teknolojik restoranı! Bu restoranda masalar tablet, garsonlar robot

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA