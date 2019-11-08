Devler Ligi'nde Club Brugge'un deplasmanda Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Belçika basınının hedefinde Mbaye Diagne vardı. Senegalli golcü kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar etmiş, kaçırınca da büyük tepki çekmişti.

Belçika basını maç sonrası Club Brugge'un soyunma odasında tansiyonunun yükseldiğini yazdı. Penaltıyı kullanması engellenen Vanaken'in, soyunma odasına sinirli girdiği ve su şişesini kırdığı ifade edildi. Diagne ile sözlü tartışma yaşanmasının ardından da Fildişi Sahilli Simon Deli'nin araya girerek ortamı yatıştırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan yaşanan tartışmalar Diagne ile sınırlı kalmadı. Takımın iki Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Denis ile David Okereke'nin de şiddetli bir tartışma yaşadığı bildirildi. Tüm bu yaşananların teknik direktör Philippe Clement'ın soyunma odasına girmesinin ardından sona erdiği kaydedildi.

(Fotomaç)