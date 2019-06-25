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Diagne, Suudi Arabistan yolcusu

27 yaşındaki Senegalli forvetin menajeri William D’Avila, “Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, Diagne için bir teklifte bulundu ve görüşmeler başladı” diye konuştu. Al Nasr, Galatasaray’dan ayrılmak isteyen Diagne ile her konuda anlaştı.

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GEÇTİĞİMİZ sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek için Galatasaray’ın başarılı golcüsü Diagne’yi kadrosuna katmak istiyor. Bu transfer girişimi ile ilgili 27 yaşındaki Senegalli forvetin menajeri William D’Avila, “Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, Diagne için bir teklifte bulundu ve görüşmeler başladı” ifadelerini kullandı. Al Nasr, G.Saray’dan ayrılmak isteyen Diagne ile de her konuda anlaştı!
 
TAKSİTLİ ÖDEMEYE KARŞILAR
 
Sarı-Kırmızılılar, Al Nasr kulübünün 12 milyon euroluk teklifini 15 milyon euroya çıkarmaya çalışıyor.  Bu konuda görüşmeler devam ediyor. G.Saray, 15 milyon euronun büyük bir kısmını nakit isterken, Suudi Arabistan ekibi ödemeleri taksitlerle yapma konusunda ısrar ediyor. G.Saray, geçtiğimiz sezon Garry Rodrigues’i Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-İttihad’a satmıştı. El-İttihad taksit ödemelerinde sorun yaşamıştı. Bir kez daha aynı sorunu yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, taksitle yapılacak ödemelere sıcak bakmıyor. Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin bu hafta sonlanması bekleniyor.
 
TRANSFERLER SATIŞI BEKLİYOR
 
Yönetim, Mbaye Diagne’nin satışından sonra transfer listesinde bulunan futbolcular için resmi girişimlere başlayacak. G.Saray’ın hedefindeki ilk isim Ever Banega. Sevilla ile pazarlık masasına oturacak olan Sarı-Kırmızılılar, Diagne’den gelecek paranın bir kısmını Arjantinli yıldızın bonservisine verecek. Cim-Bom, Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi ve Kayserisporlu Deniz Türüç için de girişimde bulunacak. Yönetim, tercihini G.Saray’dan yana kullanan Kosovalı golcü için Karadeniz temsilcisinin cevabını bekliyor. Vedat Muriqi gibi Deniz Turüç de kulübünün onay vermesini bekliyor.
 
Akşam
 

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