Diagne veda ediyor
Galatasaray’da yönetimin ısrarla göndermek istediği Mbaye Diagne için yeni bir iddia gündeme geldi.
- Star Spor
Sezon öncesi Suudi Arabistan ve Katar’dan aldığı cazip tekli eri “Daha çok maaş” talep ederek geri çeviren Senegalli santrforun, Denizlispor deplasmanındaki kötü performansı sonrası Al Nassr’a “Evet” dediği kaydedildi. Galatasaray’ın bir diğer oyuncusu Maicon’un da forma giydiği Suudi Arabistan kulübünün Diagne’yi yıllığı 4.5 milyon eurodan 4 senelik sözleşmeye ikna ettiği öğrenildi. Al Nassr’ın bonservis bedeli olarak da Sarı-Kırmızılılar’a 12 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor.
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