Diagne veda ediyor

Sezon öncesi Suudi Arabistan ve Katar’dan aldığı cazip tekli eri “Daha çok maaş” talep ederek geri çeviren Senegalli santrforun, Denizlispor deplasmanındaki kötü performansı sonrası Al Nassr’a “Evet” dediği kaydedildi. Galatasaray’ın bir diğer oyuncusu Maicon’un da forma giydiği Suudi Arabistan kulübünün Diagne’yi yıllığı 4.5 milyon eurodan 4 senelik sözleşmeye ikna ettiği öğrenildi. Al Nassr’ın bonservis bedeli olarak da Sarı-Kırmızılılar’a 12 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor.