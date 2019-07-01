Diagne'den flaş transfer açıklaması!
Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Arabistan'a gitmiyorum' dedi.
Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, Galatasaray'da kalacağını ve transfer olmayacağını açıkladı.
Diagne'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
4 yıllık kontratım var ve takımda kalmaya karar verdim. Hakkımda çok konuştuğunuz için artık bu konuyla ilgili bir şey sormamanızı istiyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?
Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne, Galatasaray formasıyla 17 resmi karşılaşmada 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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