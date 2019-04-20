Diagne’den gollere devam

GALATASARAY’IN devre arasında kadrosuna kattığı Diagne, gollerini sıralamaya devam ediyor. Senegalli oyuncu zaman zaman eleştirilse de son haftalarda olduğu gibi skora katkı yapmaya devam etti. Diagne dün önce takımının beraberlik golünü atarken, ardından penaltıdan üstünlük sayısını da kaydetti. Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla ligdeki sekizinci maçında dokuzuncu gol katkısını yaptı. Sekiz kez fileleri havalandıran Sarı-Kırmızılı oyuncu bir kez de asist yaptı. Galatasaray’daki 5. penaltısını da gole çeviren 27 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa’da forma giydiği dönem de dahil olmak üzere 13 kez beyaz noktanın başına geçti. Bu penaltılardan 11’i golle sonuçlandı. Öte yandan dün Galatasaray’daki ilk golünü atan Nagatomo, kariyerinde son olarak 12 Ocak 2014’te İnter’de oynarken Chieva ağlarını havalandırmıştı.