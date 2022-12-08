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  • Diagne'den Icardi'ye sert sözler! ''İlk 3'te bile değil''
Spor

Diagne'den Icardi'ye sert sözler! ''İlk 3'te bile değil''

Mbaye Diagne'den Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi hakkında gündemi sarsacak sözler... Diagne'ye 'Türkiye'de en iyi forvet kim?' diye soruldu, Senegalli forvet bakın nasıl cevap verdi.

8 Aralık 2022 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Diagne'den Icardi'ye sert sözler! ''İlk 3'te bile değil''
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Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, eski takımının golcüsü Mauro Icardi hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti.

Fanatik'e konuşan Senegalli forvet, Süper Lig'de çok iyi golcüler olduğunu ancak Icardi'yi ilk 3'te görmediğini söyledi.

İşte Diagne'nin "Türkiye'de en iyi forvet kim?" sorusuna verdiği cevap:

"1 numara Gomis'tir. 37 yaşında ve hâlâ goller atıyor. Gerçeği söylemek gerekirse, burası hiç kolay bir lig değil. Burada goller atabilmek gerçekten zor. Gomis ise halen bunu başarıyor. Icardi iyi bir isim ama önce Gomis'in yaptıklarını yapmalı, yani gol atmalı. Türkiye'de çok iyi golcüler var ve Icardi bence ilk 3'te bile değil. Asıl yapması gereken işi, yani goller atmayı başardığında onun için de aynı şeyleri söyleyebilirim ama şu an bana göre sadece iyi bir isim."

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