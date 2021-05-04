Diagne'nin golü West Bromwich'e yetmedi! 1 puan...

04 Mayıs 2021 Salı 01:02 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 01:02

İngiltere Premier Ligi'nin 34. hafta maçında West Bromwich Albion, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti.

Küme düşmeme mücadelesi veren West Bromwich, kritik mücadeleden istediğini alamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Wolverhampton'ın golünü 45. dakikada Fabio Silva kaydetti. Ev sahibinin golü ise, devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Mbaye Diagne 62. dakikada kaydetti.

İngiliz ekibine transfer olduğundan bu yana 3. golünü kaydeden Diagne, buna karşın takımına galibiyeti getiremedi.

Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu da karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından West Bromwich, puanını 26 yaptı ve kümede kalma şansını mucizelere bıraktı. Wolverhampton ise 42 puana yükseldi.