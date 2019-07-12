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Diagne'nin menajerinden müjdeli haber

Galatasaray’ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne’den son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya transfer ettiği golcü futbolcunun menajeri, “Bazı teklifler aldık, önümüzdeki hafta içerisinde güzel gelişmeler yaşanacak” ifadelerini kullandı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Ocak ayında Galatasaray’a 13 milyon euro’ya mâl olan ve şu anda sarı kırmızılı kulüp tarafından satış listesine konan Mbaye Diagne’de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
 
NİANG'IN YERİNE DİAGNE
 
Şu anda Mısır’da düzenlenen Afrika Kupası turnuvasında Senegal Milli Takımı’yla Tunus’la finale kalma savaşı veren Diagne, hocası Aliou Cisse tarafından alternatif bir oyuncu olarak kullanılırken, tecrübeli golcünün Benin maçında 64.dakikada Mbaye Niang’ın yerine oyuna girmesi Galatasaray cephesinde de memnuniyetle karşılandı.
 
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÜZEL GELİŞMELER YAŞANABİLİR
 
Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddeden Diagne, Avrupa’nın büyük liglerinden birine girmek isterken oyuncunun menajerinin TM Dijital Haber Merkezi'ne ‘Yıldız futbolcumuz için bazı teklifler aldık, önümüzdeki hafta içerisinde güzel gelişmeler yaşanacak’ ifadeleri bir hayli dikkat çekti.
 
CİSSE'NİN DİAGNE AÇIKLAMALARI GALATASARAY CAMİASINI SEVİNDİRDİ
 
Senegal – Benin maçından sonra tecrübeli teknik direktör Cisse’nin ‘Diagne'nin ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunun farkındayım. Çok iyi top saklıyor, oyuna girdiği dönemlerde hücumda bizi rahatlatıyor’ açıklamaları oyuncunun transfer piyasasını doğrudan etkilerken, 27 yaşındaki forvetin Afrika Kupası'nı kaldırması halinde yüksek bir bonservis ücretiyle Galatasaray'dan ayrılacağı düşünüyor.
 

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