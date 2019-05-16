21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0467
  • 6,7713
  • 250.091
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Diagne’nin penaltı kâbusu

Kasımpaşa ve G.Saray’da 16 penaltı kullanıp 5’ini kaçıran Senegalli yıldıza, Başakşehir maçında penaltı atma yasağı yolda.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CİM-BOM’DA gündemin ilk sırasında Mbaye Diagne var.. Çaykur Rizespor deplasmanında penaltı atmak için Sinan Gümüş ile tartışan Senegalli yıldızın, Akhisar ile oynanan kupa finalinde de Selçuk İnan ile tartışması teknik heyeti kızdırdı. Kasımpaşa ve G.Saray’da 16 penaltı atışı kullanan Diagne bunlardan 11’ini gole çevirdi..

Kasımpaşa’da 3, Galatasaray’da ise 2 penaltı kaçıran golcü oyuncu, kupadaki ilk golünü de Akhisar’a atarken penaltı konusunda büyük sıkıntı yaşatıyor. Ligde 30 golü bulunan Diagne ile önce antrenör Hasan Şaş, ardından da Ümit Davala görüştü.. Teknik Direktör Fatih Terim de Diagne’nin penaltı atmasına artık sıcak bakmıyor.

Galatasaray teknik kadrosu, şampiyonluk mücadelesi olan Başakşehir maçında kazanılacak olası bir penaltıyı kimin kullanması gerektiğini tartışıyor. Akla ilk gelen isim Belhanda. İkinci sırada Onyekuru, üçüncü sırada Feghoulu var. Terim’in Diagne ile görüşüp “Penaltı kazanırsak topun başına gitme” diyeceği ileri sürüldü.

Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar ve komutanlar gazilerle iftarda buluştu

Bakan Akar ve komutanlar gazilerle iftarda buluştu

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli

Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Halep'te mülteci kampına roketli saldırı

Siyanür dehşetinde yeni detay

Siyanür dehşetinde yeni detay

'İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız'

'İstanbul'u dünyada 1 numara yapacağız'

'Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabilir'

'Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabilir'

Ankara'da kokutan yangın

Ankara'da kokutan yangın

40 bin kişiyi dolandıran 'Phantom' yakalandı

40 bin kişiyi dolandıran 'Phantom' yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Ordu'da heyelan

Ordu'da heyelan

Maaşı düşük emekliye çifte müjde

Maaşı düşük emekliye çifte müjde

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

Moskova metrosunda zaman yolculuğu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA