Diagne’nin penaltı kâbusu

CİM-BOM’DA gündemin ilk sırasında Mbaye Diagne var.. Çaykur Rizespor deplasmanında penaltı atmak için Sinan Gümüş ile tartışan Senegalli yıldızın, Akhisar ile oynanan kupa finalinde de Selçuk İnan ile tartışması teknik heyeti kızdırdı. Kasımpaşa ve G.Saray’da 16 penaltı atışı kullanan Diagne bunlardan 11’ini gole çevirdi..

Kasımpaşa’da 3, Galatasaray’da ise 2 penaltı kaçıran golcü oyuncu, kupadaki ilk golünü de Akhisar’a atarken penaltı konusunda büyük sıkıntı yaşatıyor. Ligde 30 golü bulunan Diagne ile önce antrenör Hasan Şaş, ardından da Ümit Davala görüştü.. Teknik Direktör Fatih Terim de Diagne’nin penaltı atmasına artık sıcak bakmıyor.

Galatasaray teknik kadrosu, şampiyonluk mücadelesi olan Başakşehir maçında kazanılacak olası bir penaltıyı kimin kullanması gerektiğini tartışıyor. Akla ilk gelen isim Belhanda. İkinci sırada Onyekuru, üçüncü sırada Feghoulu var. Terim’in Diagne ile görüşüp “Penaltı kazanırsak topun başına gitme” diyeceği ileri sürüldü.