Diagne’nin rotası Avrupa

GALATASARAY’IN transferleri yapabilmek için satmaya çalıştığı MBaye Diagne’nin Suudi Arabistan’a gerçekleşmeyen transferinin ardından gözler Avrupa pazarına çevrildi. Senegalli golcünün menajeri D’Avila, başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa’nın belli başlı kulüplerinden gelen teklifleri incelemeye aldı. Diagne’nin Arabistan yerine Avrupa’da futbol oynama fikrine daha sıcak baktığı ve bu nedenle Suudi Arabistan’a gitmesi halinde 5 milyon euro civarında kazanacağı yıllık ücretin de 2.5 milyon euroya inmesine razı olacağı kaydedildi. D’Avila, Diagne ile ilgilenen kulüplerle yapacağı görüşmenin ardından Galatasaray yönetimine bilgi verecek. Yönetimin istediği 15 milyon euro civarında bir teklif olursa, anlaşma sağlanacak.