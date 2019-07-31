Diagne’nin rotası Katar
Galatasaray’ın golcüsü için devreye giren Al Rayyan takımının 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi.
- StarSpor
GALATASARAY’DAKİ geleceği belirsizliğini koruyan Diagne için Katar basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Ülke basınında çıkan haberlere göre Katar Ligi takımlarından Al Rayyan, Senegalli forveti kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Senegalli yıldızın kısa süre içerisinde Katar’ın başkenti Doha’ya uçacağı, burada sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Kasımpaşa’dan 10+3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Diagne’nin 15 milyon euro civarında bir rakama transfer olması bekleniyor. Golcü oyuncunun evini boşalttığı öğrenildi.
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