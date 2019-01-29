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Diagne'siz Kasımpaşa düşüşte

Süper Lig'de sezona iyi başlayan ve zirve mücadelesi veren Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı.

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Spor Toto Süper Lig'de sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk yarıda liderlik koltuğunda da oturan Kasımpaşa, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekti.
 
Ligin dördüncü haftasında liderliğe yükselen ve ilk yarının geri kalan bölümünde zirve mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, devre arasına 29 puanla 4. sırada girdi.
 
Kasımpaşa, ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katmasına karşın ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı.
 
Teknik direktörlüğünü Mustafa Denizli'nin üstlendiği lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarının ilk 2 haftasında yaşadığı mağlubiyetlerle puan cetvelinde 7. sıraya kadar geriledi.
 
İkinci yarıya kötü başladı
Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'e yaptığı iyi başlangıcı ikinci yarıya taşıyamadı.
 
Ligin ilk 2 maçında Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i mağlup eden lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda ise bu takımlar karşısında sahadan puansız ayrıldı.
 
Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, ilk 2 haftada 5 gol attığı bu takımlar karşısında ikinci yarıdaki maçlarda ise fileleri havalandıramadı.
 
Ligde son 6 maçta tek galibiyet
Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan sadece birini kazanabildi.
 
Lacivert-beyazlılar, ligde son 6 maç dikkate alındığında İstikbal Mobilya Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşısında sahadan puansız ayrılarak 4 mağlubiyet yaşadı.
 
Bu süreçte Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan Kasımpaşa, tek galibiyetini ise ilk yarının son haftasında Beşiktaş'a karşı aldı.
 
Diagne yoksa gol de yok
Kasımpaşa, Senegalli santrforu Mbaye Diagne'nin forma giymediği maçlarda gol atmakta zorlanıyor.
 
Lacivert-beyazlı takım, 27 yaşındaki oyuncunun kart cezası nedeniyle forma giymediği son 2 lig maçında fileleri havalandıramadı. Kasımpaşa, Diagne'nin takımdaki yerini alamadığı Aytemiz Alanyaspor ile kupada oynadığı rövanş mücadelesinde ise uzatma dakikalarında attığı golle çeyrek finale yükseldi.
 
Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda kadrosunda tuttuğu Diagne, ligdeki Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarında da forma giyemeyecek. (AA)

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