Diagne’ye Çin’den talip çıktı

Çin’de şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou’nun, Senegalli oyuncunun transferi için harekete geçtiği ve Sarı-Kırmızılılar’a transfer şartlarını sorduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi bonservis bedeli olarak 18 milyon euro talep etti. Durum değerlendirmesi yapan Çinliler’in 1-2 gün içinde resmi teklif için kapıyı çalması bekleniyor.