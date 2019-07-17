Diagne’ye Çin’den talip çıktı
TRANSFERE kaynak bulmak için Diagne’yi elden çıkarmaya çalışan Galatasaray’ın Suudi Arabistan umutları biterken, Çin’den gelen haber sevindirdi.
- StarSpor
Çin’de şampiyonluk mücadelesi veren Guangzhou’nun, Senegalli oyuncunun transferi için harekete geçtiği ve Sarı-Kırmızılılar’a transfer şartlarını sorduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi bonservis bedeli olarak 18 milyon euro talep etti. Durum değerlendirmesi yapan Çinliler’in 1-2 gün içinde resmi teklif için kapıyı çalması bekleniyor.
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