Diagne’ye İngilizler talip
SUUDİ Arabistan’a gitmeyeceğini açıklayan, Galatasaray’daki durumu da henüz netleşmeyen “Gol kralı” Mbaye Diagne için İngiliz kulüplerinin devrede olduğu iddia edildi.
- Star Spor
Ada basınında çıkan haberlere göre, 28 yaşındaki Senegalli santrafor için Brighton, Southampton ve Crytal Palace’ın Galatasaray’a başvurup fiyat sorduğu ileri sürüldü. Diagne’yi satıp bu oyuncudan gelecek parayı transferde kullanmayı planlayan Cim-Bom’un kurmaylarının 10 milyon euronun üzerinde gelecek her teklifi değerlendireceği yazıldı. Diagne geçen sezon Galatasaray’a Kasımpaşa’dan devre arasında gelmiş, 10 gol atmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.