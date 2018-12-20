Diagne'yi Vida ile durduracak

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Cumartesi akşamı saat 19:00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Beşiktaş'ta hafta sonu için sarı kart cezalısı Caner Erkin ve tedavi süreci devam eden Enzo Roco dışında eksik futbolcu kalmadı. Lig ve Avrupa'da son bir kaç maçı sakat, cezalı ve liste dışı futbolculardan dolayı bir hayli eksik oynayan siyah beyazlılar, Ryan Babel'in de iyileşerek takım antrenmanlarına katılmasıyla oldukça rahatladı. 4 hafta süren sakatlığını atlattıktan sonra 2 gündür antrenmanların tamamında yer alan Babel'in teknik direktör Şenol Güneş'e hazır olduğu mesajını vermesine rağmen, Güneş tarafından maçın gidişine göre ikinci yarıda maça dahil edilmesi bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DİAGNE'YE ÖZEL ÖNLEM

Defans hattında yine değişiklik yapmayı düşünen Güneş, Kasımpaşa'nın hava hakimiyeti oldukça yüksek ve aynı zamanda ligin gol kralı sıralamasında da zirvede olan yıldızı Diagne'yi Vida ile tutmaya çalışacak. Şenol Güneş'in Trabzonspor'a karşı hava toplarında yetersiz kalan Medel'i de yedeğe çekerek Necip Uysal'ı yine stopere koyması da maça dair planlar arasında. Tecrübeli teknik adam bu maçta sağ bekte Gökhan Gönül'e sol bekte de Adriano'ya görev verecek. Orta sahada Atiba-Dorukhan ikilisini bozmayı düşünmeyen Güneş, hücum hattını da yine Quaresma, Ljajic ve Lens'ten oluşturacak. Sivasspor ve Ankaragücü filelerini havalandırdıktan sonra 3 maçtır suskun olan genç golcü Güven Yalçın'ın yerine de Mustafa Pektemek'in 11'de oynaması çok yüksek ihtimal.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Siyah-Beyazlı ekip öte yandan Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman, pas, 5'e 2,dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam etti. Taktik programın uygulanmasından sonra yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

MİGUEL'E DOĞUM GÜNÜ

Şenol Güneş'in yardımcılarından Miguel Peiro Montanana'nın doğum günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

Güneş, teknik heyet ve futbolcular, İspanyol antrenörün yeni yaşını kutladı.