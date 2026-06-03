İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9615
  • EURO
    53,3969
  • ALTIN
    6566.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Diana Shnaider ve Maja Chwalinska Fransa Açık'ta yarı finalde
Spor

Diana Shnaider ve Maja Chwalinska Fransa Açık'ta yarı finalde

Fransa Açık'ta mücadele eden Rus raket Diana Shnaider ile Polonyalı sporcu Maja Chwalinska yarı finale yükseldi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Diana Shnaider ve Maja Chwalinska Fransa Açık'ta yarı finalde
ABONE OL

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), Rus Diana Shnaider ve Polonyalı Maja Chwalinska yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvada, 4 kez grand slam şampiyonu ve kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 3-6, 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenen Rus Diana Shnaider (25), kariyerinin ilk yarı final biletini aldı.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ise elemelerden gelen ve dünya klasmanında 114. sırada yer alan Polonyalı Chwalinska, Anna Kalinskaya'yı (22) 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Shnaider ve Chwalinska, yarı finalde karşılaşacak.

  • Diana Shnaider
  • Maja Chwalinska
  • Fransa Açık
  • tenis

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.