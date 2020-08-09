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Spor

Diarra Bursaspor'dan ayrıldı

Bursaspor'un Senegalli stoperi Mamadou Diarra, sözleşmesini feshetti.

DHA09 Ağustos 2020 Pazar 16:05 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 16:05
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TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Yeşil-beyazlılarda son olarak Mamadou Diarra veda etti.

Geçtiğimiz sezonun başında kadroya bedelsiz olarak dahil edilen Mamadou Diarra, sözleşmesini feshetti. Senegalli oyuncunun, diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendirmek istediği öğrenildi. Bursaspor formasıyla geçen sezon 23 maçta forma giyen 22 yaşındaki savunmacı, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Yeşil-beyazlılarda geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Yevgen Seleznov, Selçuk Şahin, Emrullah Salk, Aykut Akgün ve Abdullahi Shehu'nun yanı sıra, Kerem Can Akyüz ve Çağlar Şahin Akbaba da takımdan ayrılmıştı.

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