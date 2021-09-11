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Spor

Dibi gördüler: Büyük tartışma! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'in bu sezona 5 maçta 5 puanla başlaması Fransa'da büyük tartışmaya sebep oldu. Fransız basınının 'Tanınmaz haldeler' yorumu yaptığı son şampiyon Lille için tek övgüyü Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Ikone aldı.

Star.com.tr11 Eylül 2021 Cumartesi 23:52 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 23:58
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Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille'de bu sezona puan kayıplarıyla girmesi Fransa'da tartışma haline geldi. Son olarak Lorient karşısında 2-1 mağlup olan Lille'de tek övgü milli futbolcu Burak Yılmaz'a geldi. Fransızlar Yusuf Yazıcı ve Ikone'nin Burak'ı besleyemediğini ve golcü oyuncunun yalnız kaldığını belirtti.

"BURAK YILMAZ TEK BAŞINA"

Fransız basını Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille için, sert eleştirilerde bulunurken Burak, Yusuf ve Ikone haricinde takımın geri kalanı için tanınmaz halde olduğu yazdı. Yusuf Yazıcı ve Ikone'nin de Burak'ı pozisyona sokmakta çok fazla zorlandıklarını belirtti. Lille oyuncusu Angel Gomes'in ise çok büyük hatalarıyla dikkat çektiğini ifade etti.

"BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICILI LİLLE ÇOK KIRILGAN"

Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a karşı oynayacak Lille'de Fransızlar takımın çok kırılgan hale geldiğini yazdı. Lille Fransa Ligue 1'de 5 maçta 5 puan alarak dibi gördü. Fransız basını son şampiyonu Lille için Wolfsburg maçında oyunsal anlamda zorlanacağını ve takımın kırılgan bir yapıya büründüğünü belirtti.

"LILLE BÜYÜKLERE KARŞI BAŞARILI"

Fransız basını Lille için PSG ve diğer büyük maçlarda gösterilen başarılı performansların orta düzey ve vasat takımlara karşı gösteremediğine dikkat çekti.

Star.com.tr

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