Dick Advocaat, Dünya Kupası tarihine geçti!

2026 Dünya Kupası'nda Almanya ile karşı karşıya gelen Curaçao'da teknik direktör Dick Advocaat tarihe geçti. Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Advocaat, turnuvada görev alan en yaşlı hoca olarak kayıtlara geçti.

78 yaşındaki Dick Advocaat, bu alanda Dünya Kupası tarihinin en yaşlı teknik direktörü oldu.

Bu yaz Curaçao'nun başına geçen 1947 doğumlu antrenör, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao ile gruptan çıkma mücadelesi veriyor.

FENERBAHÇE'Yİ DE ÇALIŞTIRDI

Kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte görev alan Dick Advocaat, Fenerbahçe'de 2016-2017 yılları arasında görev almıştı.