Dicle Elektrik, Masa Tenisi Kuruluşlar Ligi'nde 2. oldu

Dağıtım şirketinin çalışanlarından oluşan masa tenisi takımı, Diyarbakır'da düzenlenen Masa Tenisi Kuruluşlar Ligi'nde 16 takım arasında 2. olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Diyarbakır Valiliği Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masa Tenisi Kuruluşlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl 3. olan Dicle Elektrik, bu yıl başarı grafiğini yükselterek 2. olmayı başardı. Dağıtım şirketinde çalışan personellerden oluşan masa tenisi takımı, bu sayede Kayseri'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Şirketin farklı departmanlarında çalışan Mustafa Uluyol, Burhan Ülker, Ferhat Elçi, Ahmet Ekici ve Mustafa Okur'dan oluşan Dicle Elektrik masa tenisi takımı, Diyarbakır Valiliği Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 16 takımın katıldığı Masa Tenisi Kuruluşlar Ligi'nde birbirinden zorlu rakiplerle mücadele etti. Elemeli lig usulüyle yapılan ve 3 hafta süren ligde sadece bir mağlubiyet alan Dicle Elektrik masa tenisi takımı, ligi Halk Bankası takımının ardından 2. olarak tamamladı. Bu sonuçla Dicle Elektrik, 29 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenecek olan Kuruluşlar Türkiye Şampiyonasında Halk Bankası ile birlikte Diyarbakır'ı temsil etme hakkını da elde etti.

Geçtiğimiz yıl Diyarbakır Kuruluşlar Ligi'nde 4'ncü ve Kuruluşlar Türkiye Şampiyonasında ise 17. olan Dicle Elektrik masa tenisi takımının bu yılki hedefi ise Türkiye'nin en iyi ilk 8 kuruluş takımı arasında girebilmek. Bu hedefe ulaşabilmek için düzenli olarak antrenmanlarını sürdüren takımın kaptanı Mustafa Uluyol, "Geçen yıl kurulan masa tenisi takımımız, o günden bu yana oldukça iyi bir başarı grafiği çiziyor. İl genelinde dördüncülükten ikinciliğe yükselen takımımızın bu yılki hedefi, Türkiye Şampiyonasında da bu başarıyı dürdürerek en iyi ilk 8 takım arasına girmektir' dedi.