Didie Deschamps'dan N'Golo Kante'ye övgü

Fransa Milli Takımı, hazırlık maçında Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve Galatasaray'dan Davinson Sanchez maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante, 35'inci yaş gününde kaptan olarak sahadaydı. Kolombiya'ya karşı etkili bir oyun sergileyen futbolcu, 76 kez topla buluştu.

Rakip yarı sahada yüzde 84, kendi yarı sahasında da yüzde 96'lık pas isabet oranıyla oynadı.

Mücadelenin ardından Fransa Teknik Direktörü Didie Deschamps, Kante'den övgüyle bahsetti ve FIFA Dünya Kupası kadrosu hakkında konuştu.

"N'GOLO'NUN OYUN SEVİYESİ KONUSUNDA HİÇBİR SORU İŞARETİ YOK"

Fransız teknik adam, futbolcunun öneminin ve düşmeyen performansının altını çizdi.

Deschamps Kante'nin maç performansı için "Bu bir kanıt. N'Golo'nun oyun seviyesi konusunda hiçbir soru işareti yok. Suudi Arabistan'da iken de böyleydi. Seviyesini korumak onun yapacağı bir iş. Zaten çok fazla deneyimi var. Kalitesi mevcut, son Dünya Kupası'na kıyasla biraz eksik olduğumuz bir alanda oynuyor. Birçoğu için bu Dünya Kupası, ilk büyük turnuvaları olacak. N'Golo'nun yüzünde her zaman bir gülümseme var, sorun yok." değerlendirmesini yaptı.

"DÜNYA KUPASI'NDA OLABİLECEK BİRÇOK ORTA SAHA OYUNCUSUNDAN BİRİ"

Kadro kurarken zorlanacağını da belirten Deschamps, Kante için "Dünya Kupası'nda olabilecek birçok orta saha oyuncusundan biri. Kadroda olabilecek başka oyuncular da var. Genişletilmiş bir kadroda bile bazı çok iyi oyuncuları seçemeyeceğim çünkü, bence bugün daha iyi oyuncular mevcut." diye konuştu.

N'Golo Kante'nin Fransa Milli Takımı'nda oynadığı pozisyonda Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot ve Warren Zaire-Emery gibi yıldız isimler alternatifler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan Kante, sarı-lacivertli takımda 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Fransa Milli Takımı ile 66 maçta sahaya çıkan deneyimli orta saha, bu mücadelelerde 2 gol ve 3 asistle oynadı. Kante, Fransa Milli Takımı formasıyla 2018'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.