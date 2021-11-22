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Spor

Didier Drogba: Salah böyle devam ederse tüm rekorlarımı yok edecek

Eski futbolcu Didier Drogba, İngiltere Premier Lig'de kendi rekorunu geçen Muhammed Salah hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 20:35 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:36
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Didier Drogba, İngiltere Premier Lig'de kendi rekorunu geçen Muhammed Salah hakkında konuştu. Drogba, Salah'ın rekorlarına esprili bir şekilde yaklaşarak, "Ağlamak istiyorum! Böyle devam ederse tüm rekorlarımı yok edecek!" ifadelerini kullandı.

Mısırlı yıldızın, Chelsea dönemi için de konuşan Drogba, "Chelsea'de oynarken antrenmanda gördüklerim ve diğer takım arkadaşlarının size söyleyeceği şey, Salah'ın kalitesiydi. Çok kaliteli bir futbolcuydu. Sadece yeteneğini ve kalitesini göstermek için zamana ihtiyacı vardı. Chelsea'nin o dönemki kadrosuna baktığınız zaman kadroya girmek kolay değildi. Beni Salah'a bağlayan şey, onun gerçekten iyi olması, oynamadığı zamanlarda gerçekten kibar ve problem çıkarmayan biri olması." dedi.

Muhammed Salah, geçtiğimiz az ligde 104 gole ulaşarak Premier Lig tarihinin en çok gol atan Afrikalısı olmuştu.

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