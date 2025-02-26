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Spor

Didier Drogba'dan Mourinho'ya destek paylaşımı! ''Babam nasıl ırkçı olabilir?''

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'dan beklenmedik bir hamle geldi. Derbi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle ırkçılıkla suçlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya destek eski öğrencisi Didier Drogba'dan geldi. Drogba sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Şubat 2025 Çarşamba 16:48 - Güncelleme:
Didier Drogba'dan Mourinho'ya destek paylaşımı! ''Babam nasıl ırkçı olabilir?''
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Galatasaray'ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ırkçılıkla suçlamasının ardından, Portekizli teknik adamın Chelsea'den öğrencileri olan Didier Drogba ve Michael Essien, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, sarı-kırmızılı camiaya yönelik mesajında "Sevgili Galatasaray, sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Drogba açıklamasını "Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir?" sözleriyle tamamladı.

Öte yandan Michael Essien, sosyal medya hesabından Jose Mourinho ile fotoğrafını kalp emojileriyle paylaştı.

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