İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2021 Çarşamba / 17 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3756
  • EURO
    9,8651
  • ALTIN
    481.957
  • BIST100
    1453.3
Spor

Didier Ndong Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Dijon'dan Gabonlu orta saha oyuncusu Didier Ndong'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

DHA25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:17 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:17
ABONE OL

Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Malatya ekibi, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dijon forması giyen 27 yaşındaki Gabonlu merkez orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Yeni Malatyaspor, transferi sosyal medya üzerinden "Kulübümüz, Gabon Milli Takım oyuncusu, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong'nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Ndong" ifadeleriyle duyurdu.

Sarı siyahlı takıma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralanan Ndong, geçen sezon Ligue 1'de yer alan kulübünde 29 maçta forma giydi. Gabon Milli Takımı'nda da yer alan futbolcu, 38 kez milli oldu. Didier Ndong geçmişte Sunderland, Watford, Guingamp ve Lorient takımlarında da oynadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.