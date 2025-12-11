İSTANBUL 14°C / 7°C
Spor

Didim'in sultanları deplasmandan galibiyet ile döndü

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Didim Belediyespor, ligin 16. haftasında karşı karşıya geldiği Gaziemir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

IHA11 Aralık 2025 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
Didim'in sultanları deplasmandan galibiyet ile döndü
Maç boyunca yüksek temposunu koruyan ve üstün oyun anlayışını sahaya yansıtan Didim temsilcisi, setlerin tamamında rakibine baskı kurarak üstünlüğünü hissettirdi. Hücumda etkili, savunmada ise oldukça disiplinli bir performans sergileyen güçlü kadınlar, tribünleri dolduran taraftarlara adeta bir voleybol şöleni yaşattı. Maçın ardından sporcuları tebrik eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Şehrimizin gururu Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum. Sahaya koydukları enerji, disiplin ve mücadele ruhu ile Didim'in adını bir kez daha gururla duyurdular. Aldıkları bu değerli galibiyet, takım olmanın, emek vermenin ve birlikte başarmanın en güzel örneğidir. Teknik ekibi, sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor; başarılarının sezon boyunca artarak devam etmesini diliyorum. Didim her alanda olduğu gibi sporda da güçlü olmaya devam edecek" dedi.

  • Didim Belediyespor
  • TVF Kadınlar 2. Ligi
  • Gaziemir Belediyespor

