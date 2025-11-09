İSTANBUL 23°C / 14°C
  Diego Carlos, Como'da adeta küllerinden yeniden doğdu
Spor

Diego Carlos, Como'da adeta küllerinden yeniden doğdu

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Como'ya kiralık olarak gönderdiği Diego Carlos performansıyla beğeni topladı.

9 Kasım 2025 Pazar 12:54
Diego Carlos, Como'da adeta küllerinden yeniden doğdu
Fenerbahçe'den Como'ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olan Diego Carlos, İtalyan ekibinde aradığı istikrarı buldu.

FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper, sakatlıkların da etkisiyle sarı-lacivertlilerde yalnızca 5 maçta süre bulabildi.

Diego Carlos, yaz transfer döneminde gittiği Como'da ise şimdiden Fenerbahçe'deki maç sayısını geride bıraktı.

Como forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Carlos, bu maçların 7'sine ilk 11'de başladı.

SAVUNMANIN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN

İtalyan ekibinin savunmasındaki önemli isimlerden biri olan 32 yaşındaki futbolcu, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın da en çok güvendiği futbolculardan biri olmayı başardı.

Como, savunmada Diego Carlos'un süre bulduğu son 5 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

  • como
  • Diego Carlos
  • performans

