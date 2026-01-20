İSTANBUL 7°C / 1°C
Spor

Diego Carlos, Como'da farkını gösterdi

Yaz transfer döneminden Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Como'ya kiralık olarak giden Diego Carlos performansıyla beğeni topladı.

20 Ocak 2026 Salı 11:44
Diego Carlos, Como'da farkını gösterdi
ABONE OL

Fenerbahçe, geçen sezon ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos'u yaz transfer döneminde Como'ya kiralık olarak gönderdi.

COMO'DA KENDİSİNİ KANITLADI

Fenerbahçe'de sadece 5 maçta süre bulan ve oynadığı maçlarda performansı tartışılan Brezilyalı savunma oyuncusu, İtalya'da Como formasıyla ise kendisini kanıtladı.

Como'da başarılı bir performans ortaya koyan Carlos, son oynanan ve deplasmanda 3-0 kazanılan Lazio maçında da öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

MAÇIN EN İYİSİ OLDU

Diego Carlos, Lazio deplasmanında 3-0 ile kazanılan maçta 5 kez topu uzaklaştırdı ve bu alanda maçın en iyisi oldu.

Deneyimli stoper, İtalya Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Cesc Fabregas'ın ekibi Como'nun önemli bir parçası olmayı başardı.

COMO'DAN TEKLİF HAZIRLIĞI

Como, 32 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin ise bu performansının ardından Diego Carlos'un geleceği konusunda vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

Diego Carlos, satın alma opsiyonu olmadan kiralandığı Como'da şu ana kadar 15 maçta süre buldu ve bu maçların 13'üne ilk 11'de başladı.

