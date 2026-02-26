Diego Carlos'a Brezilya'dan kanca

Fenerbahçe'nin 2024/2025 sezonunun ara transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, yaşadığı sakatlıklar sonrası form tutamamış ve büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu sezonun başında Como'ya kiralanan ve sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile ipleri tamamen koparabilir.

Gazeteci Lucas Collar, Diego Carlos için Internacional'in devreye girdiğini belirtti. Ancak Brezilya ekibinin, futbolcunun kiralık anlaşmasının iptali için Como ile bonservisi için ise Fenerbahçe'yle anlaşması gerekiyor.

Brezilya'da transfer penceresinin 3 Mart'ta kapanacak olması ise anlaşmanın önündeki en büyük engel. Internacional'in Diego Carlos'u kadrosuna katmak için hızlı olması, transferin kapanmasına sayılı günler kala kulüp ve futbolcuyla anlaşması gerekiyor. Öte yandan Diego Carlos'un Brezilya'dan tek talibi Internacional değil, Palmeiras'ın da futbolcuyu takip ettiği belirtildi.

Diego Carlos bu sezon Como formasıyla 19 maça çıktı. 32 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı verdi.