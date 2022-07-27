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Spor

Diego Costa, Rayo Vallecano yolunda

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'dan ayrılan Diego Costa'ya Rayo Vallecano'nun talip olduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde sağlanabileceği iddia edildi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
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Rayo Vallecano, yeni sezon öncesinde 4. transferini yapmaya hazırlanıyor.

Daily Mail'de yer alan haberde, Rayo Vallecano'nun Diego Costa ile görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmanın kısa süre içinde sağlanabileceği belirtildi.

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anlaşan Diego Costa, bu yılın başında kontratını feshederek kulüpten ayrılmıştı. Atletico Mineiro formasıyla 19 maçta süre alan Costa, 5 gol ve 1 asist kaydetti.

Rayo Vallecano daha önce Diego Lopez, Salvi Sanchez ve Unai Lopez transferlerini açıklamıştı.

İKİNCİ KEZ RAYO VALLECANO FORMASI GİYECEK

Kariyerine Portekiz ekibi Braga'da başlayan Diego Costa, sonrasında Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Başkent ekibinde uzun süre başka takımlara kiralanan Costa, 2012 yılında Rayo Vallecano'ya kiralanmıştı.

2011/12 sezonunda Rayo Vallecano formasıyla 16 maçta süre alan İspanyol forvet, 10 gol ve 4 asistle sezonu tamamlamıştı.

Transferin resmiyet kazanması halinde Diego Costa, ikinci kez Rayo Vallecano forması giyecek.

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